«Интер» — «Ювентус»: прогноз Эдуарда Мора на матч в Милане

Двукратный чемпион России в составе «Спартака» Эдуард Мор записал прогноз на матч «Интер» – «Ювентус».



Ставка: победа «Интера» за 1.77.



«Мне кажется, сейчас фаворит очевиден. У «Интера» всё нормально, смена тренера не сильно сказалась. Команда играет в понятный футбол, лидирует в чемпионате Италии, действует с большим запасом, не имея больших кадровых проблем. При этом самое главное в том, что есть доверие к тренеру.

Где смотреть матч «Интер» — «Ювентус»?

«Интер», безусловно, будет стараться доказать в этой игре, что именно он теперь – лидер Италии. Мы помним, что до того «Ювентус» был безоговорочным лидером.



Но теперь у «Ювентуса» колоссальные проблемы. Пошла перестройка, потеряли свою игру. Пришёл Аллегри, но пока ничего толком не выстроено.



Смотрел все игры «Ювентуса», но так и не понял, за счёт чего команда собирается побеждать. Футболисты неплохие, но нет ярких звёзд. К тому же до конца сезона выбыл лучший игрок команды – Кьеза. Это огромная потеря, хуже для «Юве» не придумаешь.



Думаю, что «Интер» уверенно победит. Не сомневаюсь, что победа будет достигнута в основное время. Думаю, даже с форой -1.5. Но и на чистую победу коэффициент хороший. Беру победу «Интера» в основное время», — сказал Мор.

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