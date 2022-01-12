«Барселона» — «Реал»: ставка Максима Калиниченко на полуфинал Суперкубка Испании

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной Украины Максим Калиниченко сделал ставку на матч Суперкубка Испании «Барселона» – «Реал» Мадрид.



Ставка: победа «Реала» за 1.99.



«В полуфинале Суперкубка встретятся «Барселона» и «Реал». В общем-то, почти неважно, в рамках какого турнира проходит матч между этими топами. В любом случае, зрителей ждет накал страстей и красивый футбол. Но турнирное значение может «подливать масла в огонь». Вот и сейчас от результата будет зависеть то, кто выйдет в финал Суперкубка.

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В «Барселоне» все еще идет перестройка. После ухода Месси и Кумана руководство почти полностью перестраивает клуб. Не так давно в стан «сине-гранатовых» в статусе тренера вернулся Хави. Однако больших перемен в «Барселоне» пока не произошло, по крайне мере, с точки зрения игры.



Хави не смог как следует поработать с игроками в своем новом коллективе. Он пришел в середине сезона. Плюс, много футболистов было в лазарете, были заразившиеся коронавирусом. Тем не менее, в Ла Лиге «сине-гранатовые» смогли вернуться в топ-5, что еще в начале сезона казалось непосильной задачей. Однако я не уверен в том, что каталонцы в своем нынешнем состоянии смогут тягаться с «Реалом».



В этом сезоне у «сливочных» тоже вернулся тренер — Карло Анчелотти. Он уже ранее возглавлял клуб, так что больших сложностей у него не возникло. Плюс, специалист полноценно работал с игроками с лета. Так что «Реал» сразу стартовал в новом сезоне в боевом состоянии.



Собственно, «Реал» сейчас выглядит единственным достойным клубом, который способен победить в Ла Лиге. Он смог справиться с проблемами с составом и уверенно выступать в этом сезоне. Так что, я думаю, тут без вариантов.



«Реал» сильнее, у него более слаженный состав, футболисты давно играют друг с другом, а новички влились в коллектив. У «Барселоны» в этом плане проблемы, много кто может уйти уже этой зимой. Так что я не думаю, что каталонцы способны противостоять своему сопернику в этом класико», — сказал Калиниченко.

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