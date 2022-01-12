«Интер» — «Ювентус»: прогноз Павла Занозина на игру за Суперкубок Италии

Футбольный комментатор и ведущий Первого канала Павел Занозин дал прогноз на матч «Интер» — «Ювентус» в рамках Суперкубка Италии.
Ставка: ТБ 2.5 за 1.85.
«Ситуация в Италии остаётся довольно сложной с коронавирусом, матчи продолжают отменяться, но хочется верить, что эта важнейшая игра состоится. Я проанализировал Суперкубки Италии прошлых лет, их было 33. Интересная статистика – 21 раз был верх и 12 раз был низ.
Где смотреть матч «Интер» — «Ювентус»?
Если посмотреть на последние матчи «Интера» и «Ювентуса», да и в целом оценить игру этих команд, то они гораздо больше играют в атаку, даже с топ-клубами стараются действовать от себя.
Думаю, что и в этом матче нам стоит ожидать верх. Удивительно, что коэффициент на него довольно высокий – 1.85. Мне кажется, что это отличный вариант. Команды будут не сильно заморачиваться тем, что надо во что бы то ни стало взять трофей. Нет, надо сыграть классно и порадовать болельщиков. Я думаю, что это тот случай, когда очень вероятно, что мы увидим много голов», — сказал Занозин.
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