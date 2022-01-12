«Барселона» — «Реал»: прогноз Александра Вишневского на игру 1/2 финала Суперкубка Испании

Известный журналист Александр Вишневский дал прогноз на матч 1/2 финала Суперкубка Испании «Барселона» — «Реал Мадрид».
Ставка: «Реал» не проиграет и обе забьют за 1.98.
«Отмечу, что у «Барселоны» ситуация благоприятная как никогда. Во-первых, Умтити продлил контракт при существенном снижении зарплаты, что позволило заявить Феррана Торреса, он включён в заявку «Барселоны». Во-вторых, перед отправлением в Саудовскую Аравию Торрес сдал негативный тест на коронавирус, поэтому он сможет дебютировать за «Барсу» уже в этом матче.
Прогноз Константина Генича на матч «Барселона» — «Реал».
Кроме этого, другие игроки «Барселоны», у которых были травмы или положительные тесты на коронавирус, включены в заявку и смогут сыграть. Настолько боеспособной «Барселона» при Хави ещё не была. Гави, Педри смогут сыграть, восстановился Депай, Фати, Френки де Йонг – все полетели с командой в Саудовскую Аравию.
Нет разве что Эрика Гарсии, вместо которого в паре с Пике в центре обороны будет играть Араухо. Он недавно поломал руку, поэтому будет играть с какой-то шиной. Думаю, что центр обороны – это самое проблемное место, которое есть у каталонцев, и «Реалу» по силам им воспользоваться.
В прошлом прогнозе я сказал, что с появлением Дани Алвеса «Барселона» сможет плодотворно играть навесами. Так и вышло, Люк де Йонг в последней игре забил с навеса бразильца. Но Дани Алвес — это не только навесы, но и душа команды, хранитель победных традиций «Барселоны». Думаю, что «Барселона» сейчас готова к битве с «Реалом» лучше, чем когда-либо за последние месяца три. Сейчас «Барса» готова оказать сопротивление.
У «Реала» травмирован только один Бэйл, который и так собрался завершать карьеру, но есть негативные воспоминания о Саудовской Аравии, где года назад он неожиданно проиграл в полуфинале «Атлетику».
Мне кажется, что мадридцы явный фаворит матча, поэтому можно поставить на проход «Реала» за 1,55. Но все-таки «Барселона» сможет оказать сопротивление, навязать борьбу, показать характер. Думаю, что хотя бы один гол в ворота Куртуа «Барселона» забьет. «Реал» наверняка забьет тоже и не проиграет в основное время. Мне нравится ставка с коэффициентом 1,98 на то, что обе команды забьют, а «Реал» не проиграет. Это моя основная ставка на эту игру», — сказал Вишневский.
Прогноз Виктора Гусева на матч «Барселона» — «Реал».
Хави: «Реал» сейчас сильнейший в Испании.
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