«Барселона» — «Реал»: фрибет 1000 рублей к матчу 1/2 финала Суперкубка Испании
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Сегодня, 12 января, «Барселона» сыграет с «Реалом» в матче 1/2 финала Суперкубка Испании. Начало — в 22:00 мск. Ты можешь получить фрибет 1000 рублей в Bettery и использовать его на этот матч!
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После завершения всех процедур фрибет 1000 рублей будет автоматически доступен в мобильном приложении Bettery. Выигрывать — easy!
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