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«Интер» — «Ювентус»: прогноз Дениса Наливайко на встречу за Суперкубок Италии

«Интер» — «Ювентус»: прогноз Дениса Наливайко на встречу за Суперкубок Италии
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Спортивный комментатор Setanta Sports, специалист по испанскому, итальянскому и английскому футболу Денис Наливайко дал прогноз на матч Суперкубка Италии «Интер» — «Ювентус».

Ставка: победа «Интера» за 1.75.

«Суперкубок Италии – матч с большой афишей. Игра омрачается разрывом крестообразных связок у Федерико Кьезы. «Ювентус» теряет одного из самых ярких своих футболистов в атаке и, безусловно, одного из самых ярких форвардов в Серии А и мировом футболе. К тому же «Интер» сейчас является самой стабильной и сильной командой в Серии А. Сейчас уже почти ни у кого нет сомнений, что «Интер» станет чемпионом. Коэффициенты на это очень маленькие.

Здесь команда Индзаги выглядит фаворитом. Я бы с букмекерами не спорил. Можно взять победу «Интера» за 1.75, даже несмотря на то, что команды в Серии А сыграли вничью (1:1). Со всеми проблемами «Юве», и с тем, как идёт «Интер» по сезону, именно хозяева отпразднуют победу», — сказал Наливайко.

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