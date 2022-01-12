«Тоттенхэм» — «Челси»: ставка Романа Павлюченко на полуфинальный матч Кубка лиги

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко сделал прогноз на матч Кубка Английской Лиги «Тоттенхэм» — «Челси».



Ставка: победа «Челси» за 2.65.



«Шпоры» вроде бы стали преображаться и обретать стабильность в результатах, но первую встречу проиграли со счетом 0:2 и теперь придется лететь вперед отыгрываться. В регулярке они имеют просто отвратительную результативность, однако отменная оборонительная игра позволяет находиться в шестерке.



«Аристократы» выступают чуть ровнее и заслуженно были названы лучшей командой года, поэтому их промежуточное место в тройке сильнейших в АПЛ никаких сомнений не вызывает. В Лиге Чемпионов у них тоже проблем не возникает, а несколько дней назад коллектив ещё и «Честерфилд» (4:1) уничтожил в Кубке Англии.



На мой взгляд, «Челси» просто лучше готов на сегодняшний день, поэтому советую взять его успех. Команда это подтвердила пару недель назад в очном матче, вполне способна сделать это вновь.



Как бы ни хотелось мне увидеть викторию «Тоттенхэма», сейчас атака хозяев не на самом высоком уровне. Буду болеть за них, но объективно «аристократы» сейчас просто великолепны», — сказал Павлюченко.