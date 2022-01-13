«Ливерпуль» — «Арсенал»: эксперты назвали фаворита матча 1/2 финала Кубка лиги

13 января состоится первый матч полуфинала Кубка лиги «Ливерпуль» — «Арсенал» Лондон. Начало игры запланировано на 22:45 мск.
Какой канал покажет матч «Ливерпуль» — «Арсенал»?
Явными фаворитами считаются хозяева поля. Сделать ставку на победу «Ливерпуля» можно с коэффициентом 1.96. Успех «Арсенала» оценивается в 3.85. Ставки на ничью принимаются за 3.98.
Аналитики думают, что матч окажется результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.72, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.31. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.16. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.36. Поставить на «обе забьют» можно за 1.65.
На гол Диогу Жоты дают 2.40, на гол Роберто Фирмино — 2.60. Результативный удар Букайо Сака оценён в 5.00, а Александра Ляказетта — в 2.90.
Ставка на матч «Ливерпуль» — «Арсенал» с коэффициентом 2.30.
Прогноз Романа Гутцайта на матч «Ливерпуль» — «Арсенал».
Артета: лучшие игроки мира всегда хотели перейти в «Арсенал».
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