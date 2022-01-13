«Атлетико» — «Атлетик»: прогноз Константина Генича на матч Суперкубка Испании

Комментатор чемпионатов России и Испании на каналах «Матч ТВ» Константин Генич сделал прогноз на матч «Атлетико Мадрид» – «Атлетик» в рамках 1/2 финала Суперкубка Испании.



Ставка: победа «Атлетико» за 1.95.



«Второй полуфинал Суперкубка Испании в Саудовской Аравии – «Атлетико Мадрид» — «Атлетик». «Атлетик» в прошлом сезоне занял 10-е место, но попал в этот турнир как финалист Кубка Испании. «Атлетико Мадрид» в этом турнире выступает в ранге чемпиона.



«Атлетико» очень неровно играет в последнее время, в обороне играет не лучшим образом. Но сейчас все вернулись в строй, плюс «Атлетико» посильнее, чем нынешний «Атлетик». Клуб из Бильбао ставит на функциональную готовность, прессинг и давление соперника. При прочих равных, мне кажется, что на данный момент «Атлетико» обладает более искушённым опытом таких игр, а баски в решающих играх часто проигрывают. Чего-то «Атлетику» не хватает, поэтому в этой паре я предпочту ставку на победу «Атлетико».



Это исключительно мои мысли, исходя из того, что я видел в начале этого года, как играли команды. Верю, что Корреа, который находится в очень хорошей форме у мадридцев, в этой встрече тоже сможет отличиться», — сказал Генич.

Прогноз на матч «Атлетико» — «Атлетик Б» с коэффициентом 2.40.

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