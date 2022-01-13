«Ливерпуль» — «Арсенал»: прогноз Дениса Казанского на матч Кубка лиги

Известный комментатор Денис Казанский сделал прогноз на матч «Ливерпуль» – «Арсенал».



Ставка: победа «Ливерпуля» за 2.08.



«Большие проблемы у «Ливерпуля». Тьяго только что получил положительный тест. Нет бригады игроков, которые уехали на Кубок Африки. У Клоппа очевидные проблемы с составом. Но при этом обратим внимание на то, что красные на «Энфилде» в этом сезоне пока не проигрывали.

Какой канал покажет матч «Ливерпуль» — «Арсенал»?

Мы можем говорить о схожести формы этих клубов. Если посмотреть на отрезок в 12 матчей, то команды набрали одинаковое количество очков.



«Арсенал» очень старательно проводит матчи. Поражение от «Сити» – это другой контекст. А вот вылет в Кубке и страдания на выезде (5 поражений в 10 матчах), плюс эта кубковая неудача с «Ноттингем Форест» – всё это говорит о том, что у Микеля Артеты пока не всё стабильно.



Близость трофея может сыграть свою роль для «Ливерпуля». Потому что в чемпионате «Сити» достать будет очень сложно. А здесь трофей получить проще, чем что-либо другое в этом сезоне для «Ливерпуля». Посмотрим, что из этого получится. Но я бы сыграл именно победу красных», — сказал Казанский.

Ставка на матч «Ливерпуль» — «Арсенал» с коэффициентом 2.16.

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