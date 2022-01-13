«Автомобилист» — «Северсталь»: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ сезона-2021/2022 «Автомобилист» — «Северсталь».
Ставка: победа «Северстали» с форой (-2.5) за 5.65.
«И вновь у нас на повестке дня матч, который с большой долей вероятности может быть отменён – хотя бы потому, что за время, прошедшее с начала карантина у екатеринбуржцев, ПЦР-тесты заболевших игроков превратиться в отрицательные не могут физически. Даже с поправкой на то, что у этих ПЦР-тестов точность не сильно выше, чем у мха, показывающего на деревьях север. Но раз матч до сих пор лигой не отменён, то считаем его, так сказать, действующим и прогнозируем.
А что тут, собственно говоря, прогнозировать? Нынешний «Автомобилист» и в бесковидном состоянии вряд ли что-то может сделать с нынешней же «Северсталью». А уж с учётом того, что череповчане регулярно играют и ещё более регулярно тренируются в то время, как уральцы сидят по норам на карантине, ничего хорошего для «Автомобилиста» это не пророчит. Ну, выйдут они с карантина, встанут на коньки, на которых не были две недели – и что? Обыграют играющую «Северсталь», которая к тому же на ходу? Ой, не смешите мои тапочки…
Думаю так. Если матч всё-таки состоится, то это будет жутким садизмом со стороны лиги по отношению к «Автомобилисту». Потому что «Северсталь» пройдётся по нему асфальтоукладчиком и не просто победит в основное время, но и как бы с преимуществом шайб этак в пять, а то и поболе», — сказал Лебедев.
Ещё один прогноз на матч «Автомобилист» — «Северсталь».
Прогноз Дарьи Мироновой на матч СКА — «Сочи».
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