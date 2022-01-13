Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Ливерпуль» — «Арсенал»: ставка Александра Мостового на матч Кубка лиги

«Ливерпуль» — «Арсенал»: ставка Александра Мостового на матч Кубка лиги
Комментарии

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой сделал ставку на матч Кубка английской лиги «Ливерпуль» — «Арсенал».

Ставка: ничья за 3.88.

«Ливерпуль» на пути в полуфинал этого турнира одолел «Лестер», но первый матч с «Арсеналом» не состоялся по причине эпидемии коронавируса в команде.

9 января красные стартовали в Кубке ФА, где легко разобрались со «Шрусбери». Здорово выглядит команда в чемпионате Англии, где за 21 тур сумела выйти на второе место, при этом 10 баллов уступает лидеру.

В пяти последних играх мерсисайдцы добыли только одну победу над «Астон Виллой» (3:1), при этом в четырёх матчах подопечные Юргена Клоппа разделили турнирные баллы с соперниками.

Сегодняшний противник расположился на четвёртой строчке – канониры выдали отличную серию успешных игр и только в первый день 2022 года на своём поле уступили «Манчестер Сити».

В 3 из 4 последних очных матчей выиграли «редс». Я считаю, что в этой дуэли может сказаться отсутствие Мане и Салаха. Кроме того, обе команды сейчас примерно равны по силам.

Не жду другого исхода, кроме ничьей, которая сегодня устроит оба коллектива», — сказал Мостовой.

«Ливерпуль» — «Арсенал». Юрген Клопп всех перехитрил «Ливерпуль» — «Арсенал». Юрген Клопп всех перехитрил
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022