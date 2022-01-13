«Ливерпуль» — «Арсенал»: ставка Александра Мостового на матч Кубка лиги

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой сделал ставку на матч Кубка английской лиги «Ливерпуль» — «Арсенал».
Ставка: ничья за 3.88.
«Ливерпуль» на пути в полуфинал этого турнира одолел «Лестер», но первый матч с «Арсеналом» не состоялся по причине эпидемии коронавируса в команде.
9 января красные стартовали в Кубке ФА, где легко разобрались со «Шрусбери». Здорово выглядит команда в чемпионате Англии, где за 21 тур сумела выйти на второе место, при этом 10 баллов уступает лидеру.
В пяти последних играх мерсисайдцы добыли только одну победу над «Астон Виллой» (3:1), при этом в четырёх матчах подопечные Юргена Клоппа разделили турнирные баллы с соперниками.
Сегодняшний противник расположился на четвёртой строчке – канониры выдали отличную серию успешных игр и только в первый день 2022 года на своём поле уступили «Манчестер Сити».
В 3 из 4 последних очных матчей выиграли «редс». Я считаю, что в этой дуэли может сказаться отсутствие Мане и Салаха. Кроме того, обе команды сейчас примерно равны по силам.
Не жду другого исхода, кроме ничьей, которая сегодня устроит оба коллектива», — сказал Мостовой.
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