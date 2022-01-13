«Наполи» — «Фиорентина»: ставка Максима Калиниченко на игру Кубка Италии

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной Украины Максим Калиниченко сделал свою ставку на матч Кубка Италии «Наполи» – «Фиорентина».



Ставка: победа «Наполи» за 1.82.



«В 1/8 финала Кубка Италии прекрасная вывеска – «Наполи» и «Фиорентина». Возможно, на первый взгляд может показаться, что это не такой интересный матч. Однако в этом сезоне оба клуба показывают отличные результаты.

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Обе команды почти прыгнули выше своей головы в первой половине сезона. «Наполи» долгое время лидировал в чемпионате и многими рассматривался как явный претендент на скудетто. Однако команда Спаллетти долго удерживать планку качества не смогла. Спустя пару месяцев одних побед неаполитанцы начали часто терять очки. Сейчас они в Серии А немного проигрывают гонку за первое место «Интеру» и «Милану».



Ну а «Фиорентина» в этом сезоне всерьёз претендует на еврокубки. Если её первые успехи можно было объяснить неудачами других сильных команд, по типу «Ювентуса» и «Лацио», то сейчас «фиалки» уже доказали, что действительно являются мощным соперником. Они располагаются в топ-6 и ведут борьбу за евросезон с «Ювентусом» и «Ромой».



Во многом, конечно, «Фиорентина» добивается таких результатов из-за индивидуальных качеств своих футболистов. Сейчас в клубе новая звезда – Влахович. Учитывая открывшееся трансферное окно, не исключено, что сезон доигрывать «фиалки» будут без этого бомбардира.



Однако он пока в строю и с ним «Фиорентина» обязательно даст бой «Наполи» в Кубке Италии. Но я всё равно больше склоняюсь к успеху неаполитанцев. Они в этом сезоне больше заслуживают выиграть трофей. Может, в Серии А им и не удастся завоевать скудетто. Но вот за Кубок команда Спаллетти ещё поборется, я считаю. Ставлю на победу «Наполи», — сказал Калиниченко.

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