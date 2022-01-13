«Ливерпуль» — «Арсенал»: прогноз Эдуарда Мора на матч Кубка английской лиги

Двукратный чемпион России в составе «Спартака» Эдуард Мор записал прогноз на матч «Ливерпуль» – «Арсенал».
Ставка: ТМ 2.5 за 2.30.
«Эта игра должна была быть ответной, но из-за ковида первый матч перенесли. Хотя если бы первый матч состоялся в срок, «Ливерпуль» имел бы преимущество: все бы были в строю.
Где смотреть матч «Ливерпуль» — «Арсенал»?
Но сейчас идёт Кубок Африки, лидирующие игроки покинули расположение клуба. Мне кажется, нет смысла рисковать основными футболистами, давая им играть в полную силу. Мы помним, как в четвертьфинале «Ливерпуль» должен был проигрывать «Лестеру», но случился чудесный камбэк.
В этот раз, думаю, такого не случится. Я вижу, что здесь будет тяжёлая игра без основных футболистов. Не жду здесь открытого футбола. Тем более это первый матч, а не ответный.
Не вижу «Ливерпуль» фаворитом. Мне кажется, шансы примерно равны. Я поставлю на ТМ (2.5)», — сказал Мор.
Ставка на матч «Ливерпуль» — «Арсенал» с коэффициентом 2.25.
Прогноз Романа Гутцайта на матч «Ливерпуль» — «Арсенал».
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