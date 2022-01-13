СКА — ХК «Сочи»: прогноз Максима Лебедева на игру КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ сезона-2021/2022 СКА – ХК «Сочи».



Ставка: победа СКА с форой (-1.5) за 1.67.



«Отродясь такого не было, чтобы руку дающую, руку кормильца, да вдруг и покусать. Нет, конечно, зачастую мы видим, как тот же «Нефтехимик» выносит «Ак Барс» и «Спартак» с Питером тоже неплохо закусывается. Но такое бывает лишь тогда, когда «старший разрешил». Да ещё промотивировал повышенными премиальными.

КХЛ всё-таки тормознула регулярку. Почему только сейчас и причём тут Олимпиада?

У СКА же ситуация прямо обратная. Мало того, что работу нового главного тренера сейчас разве что под микроскопом не рассматривают, так ещё в предыдущем своём матче армейцы проиграли. Представляете, какой поднимется «плач Ярославны», если питерцы влетят второй раз подряд? Вот и получается, что старший не то что не разрешит, а ещё строгим голосом прикажет сдаться и не жужжать. А чего сочинцам жужжать? Всё, что можно было из этого состава выжать, Назаров, похоже, выжал. И есть большое подозрение, что состав этот надорвался. Поэтому теперь и так сидит тихо, а в матче с кормильцем и вообще не станет отсвечивать.



Поэтому прогноз банален: хозяева победят, сделают это спокойно, уверенно, в основное время и с преимуществом от двух шайб и более», — сказал Лебедев.

Прогноз Дарьи Мироновой на матч СКА — «Сочи».



Почему Роман Ротенберг выполнит обещание в игре с «Сочи»?

Ставка на матч «Адмирал» — «Сибирь».