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«Атлетико» — «Атлетик»: ставка Александра Мостового на встречу Суперкубка Испании

«Атлетико» — «Атлетик»: ставка Александра Мостового на встречу Суперкубка Испании
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Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой сделал ставку на матч Суперкубка Испании «Атлетико» — «Атлетик».

Ставка: ничья за 3.20.

«Атлетико» успешно стартовал в Кубке Испании, где разнёс в пух и прах «Райо Махадаонду». Кроме этой виктории, действующий чемпион уверенно прошёл групповой этап в Лиге чемпионов и ещё не потерял шансы на успех в Ла Лиге.

В 2022 году подопечные Диего Симеоне обыграли «Райо Вальекано» и сыграли вничью с «Вильярреалом».

Аналогичные результаты и у соперника – успех с «Осасуной» и ничья с «Алавесом». Традиционно успешно баски стартовали в Кубке Солнца, в котором легко разобрались с «Манчей».

Действующий обладатель Суперкубка после 21-го тура добыл всего шесть побед и десять раз сыграл вничью, что принесло 28 очков, что на пять меньше, чем у сегодняшнего противника. «Индейцы» выиграли только один из четырёх последних очных матчей.

Я считаю, что этот выездной турнир вряд ли нужен в такое тяжёлое время, учитывая переносы и без того плотный график. Более того, игра в Саудовской Аравии, что уравнивает шансы соперников.

Я не отдам предпочтение никому. Ожидаю, что всё решит серия пенальти, при этом основное время завершится вничью», — сказал Мостовой.

Ставка на матч «Атлетико» — «Атлетик» с коэффициентом 2.40.

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