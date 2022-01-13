«Ливерпуль» — «Арсенал»: ставка Романа Павлюченко на игру Кубка лиги 13 января

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко сделал прогноз на матч Кубка английской лиги «Ливерпуль» — «Арсенал».



Ставка: победа «Ливерпуля» за 2.10.



«Ливерпуль» неплохо смотрится в нынешнем сезоне и располагается на третьей позиции в регулярном первенстве, а на выезде и вовсе лучшая результативность АПЛ — 30 забитых мячей за 11 проведённых матчей. На днях ещё и «Шрусбери Таун» был уничтожен со счетом 4:1 в Кубке Англии.



«Арсенал» вроде бы добавил и выдал несколько впечатляющих победных серий, но сейчас проиграл два матча подряд. Если 1:2 от «Манчестер Сити» вполне ожидаемы, то кубковый вылет от «Ноттингем Форест» (0:1) сильно удивил. Осталось только в регулярке не вылететь из четвёрки.



На мой взгляд, в этой паре преимущество на стороне принимающей стороны. Ливерпульцы здорово выглядят в нынешнем сезоне и находятся просто в превосходной физической форме. К тому же они ещё и выступают на родном стадионе.



По моему мнению, лондонцам будет сложно избежать третьего поражения подряд. «Канониры» в неплохом состоянии, но уровень исполнителей всё-таки отличается. К тому же играют они на выезде», — сказал Павлюченко.