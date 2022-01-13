«Ливерпуль» — «Арсенал»: ставка Романа Павлюченко на игру Кубка лиги 13 января

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко сделал прогноз на матч Кубка английской лиги «Ливерпуль» — «Арсенал».
Ставка: победа «Ливерпуля» за 2.10.
«Ливерпуль» неплохо смотрится в нынешнем сезоне и располагается на третьей позиции в регулярном первенстве, а на выезде и вовсе лучшая результативность АПЛ — 30 забитых мячей за 11 проведённых матчей. На днях ещё и «Шрусбери Таун» был уничтожен со счетом 4:1 в Кубке Англии.
«Арсенал» вроде бы добавил и выдал несколько впечатляющих победных серий, но сейчас проиграл два матча подряд. Если 1:2 от «Манчестер Сити» вполне ожидаемы, то кубковый вылет от «Ноттингем Форест» (0:1) сильно удивил. Осталось только в регулярке не вылететь из четвёрки.
На мой взгляд, в этой паре преимущество на стороне принимающей стороны. Ливерпульцы здорово выглядят в нынешнем сезоне и находятся просто в превосходной физической форме. К тому же они ещё и выступают на родном стадионе.
По моему мнению, лондонцам будет сложно избежать третьего поражения подряд. «Канониры» в неплохом состоянии, но уровень исполнителей всё-таки отличается. К тому же играют они на выезде», — сказал Павлюченко.
- 13 января 2022
-
18:30
-
18:00
-
17:00
-
16:30
-
16:00
-
15:30
-
15:00
-
14:00
-
13:30
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:01
-
08:00
- 12 января 2022
-
19:00
-
18:30
-
18:00
-
17:30
-
17:00
-
16:30
-
16:00
-
15:30
-
15:00
-
14:30
-
14:00
-
13:30
-
13:00
-
12:30
-
12:00
-
11:30
-
11:00
-
10:30
-
10:00
-
08:00
- 11 января 2022
-
21:12