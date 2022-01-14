«Адмирал» — «Сибирь»: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ сезона-2021/2022 «Адмирал» — «Сибирь».



Ставка: победа «Адмирала» в основное время за 3.00.



«Как и ожидалось, «Сибирь» не без приключений, но все-таки набрала четыре очка из четырех возможных в Хабаровске. Как и ожидалось, «Амур» во втором матче не проиграл в основное время, но легче ему от этого не стало. Второй матч ожидаемо стал для сибиряков тяжелее первого, а теперь можно с весьма большой долей вероятности утверждать, что третья игра – теперь уже во Владивостоке, — будет для новосибирцев еще тяжелее.



Причем тяжелее настолько, что говорить о двух очках, как о чем-то обязательном, не приходится. Для этого есть множество причин: нынешняя игра «Адмирала», узкая площадка «Фетисов-Арены», общая усталость «Сибири», проводящей третий матч за четыре дня. В общем, если сибиряки и отскочат удачно от приморцев – это будет для них великой удачей.



Но я полагаю, что, по крайней мере, в одном матче из двух, которые «Сибирь» опять-таки играет подряд с одним и тем же соперником, но теперь, слава Богу, хоть через день, отскочить сибирякам не удастся. И больше на это намекает именно первый матч. Раньше, в истории противостояний этих команд, дважды встречались аналогичные «дуплетные» серии во Владивостоке. И оба раза «Адмирал» выигрывал первый матч.



Предположу, что выиграет и на этот раз. Более того, выиграет даже в основное время, хоть, скорее всего, и с минимальным преимуществом в счёте», — сказал Лебедев.

Чего ждать от матча «Адмирал» — «Сибирь»?

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