Марин Чилич — Таннаси Коккинакис: прогноз Владимира Чаплыгина на матч в Аделаиде

Профессиональный спортивный аналитик Владимир Чаплыгин дал прогноз на полуфинальный матч мужского турнира в Аделаиде Марин Чилич — Таннаси Коккинакис.



Ставка: победа Коккинакиса по эйсам с форой (+1.5) за 1.90.



«Мне кажется, что букмекерские аналитики переоценили силы хорватского теннисиста. В предстоящем матче шансы обоих соперников мне кажутся как минимум одинаковыми.



Смотрим статистику выступления сегодняшних соперников на открытом харде за последний год. Марин Чилич в среднем за гейм делает 0,78 эйса, а от своих соперников пропускает 0,68. Таннаси Коккинакис в среднем за гейм выполняет 0,9 эйса, а от соперников пропускает с частотой 0,49 эйса за гейм. Как видите, у австралийского теннисиста есть преимущество как на своей подаче, так и в игре на приёме.



За свою профессиональную карьеру Марин Чилич и Таннаси Коккинакис ни разу не играли друг против друга. Так что предлагаю воспользоваться «синтетическими матчами», то есть посмотреть результаты против общих соперников. Берём только матчи на открытом харде за последний год. Общих соперников нашлось только два – Кудла и Квон. Чилич обошел Кудлу по эйсам со счётом 26:19, а Коккинакис разгромил 23:7. Против Квона у хорвата счёт 18:9, а у австралийца – 19:2. Так что ставка на фору (+1.5) по эйсам в пользу Таннаси Коккинакиса напрашивается сама собой», — сказал Чаплыгин.

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