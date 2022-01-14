«Брайтон» — «Кристал Пэлас»: ставка Александра Мостового на матч чемпионата Англии

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой сделал ставку на матч чемпионата Англии «Брайтон» — «Кристал Пэлас».



Ставка: ничья за 3.20.



«Брайтон» очень мощно стартовал в новом турнире Премьер-лиги, где показал лучшие в своей истории результаты в первой половине сезона. «Чайки» добыли шесть побед и девять ничьих, что принесло 27 очков и девятое место. После ничьей с «Челси», что стало сенсацией тура, «Альбион» на выезде переиграл «Эвертон».



«Кристал Пэлас» за 20 туров записал на свой счёт 23 очка и 12-е место. «Стекольщики» уступают сегодняшнему противнику четыре балла. В трёх последних матчах «орлы» потерпели два фиаско и добыли победу над последним «Норвичем».



Я считаю, что сегодня нас ждёт равная игра. Обе команды хорошо знают друг друга и в 3 из 5 последних матчей играли вничью. Более того, встречаются середняки, что добавит напряжения, при этом мирный исход, скорее всего, устроит оба коллектива.



Кроме того, ожидаю обилие атак и хорошую реализацию от команд, которые в очных дуэлях радовали болельщиков. Рискну и поставлю на ничью за хороший коэффициент», — сказал Мостовой.

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