«Адмирал» – «Сибирь»: ставка Владимира Плющева на игру КХЛ

Экс-главный тренер сборной России, заслуженный тренер России Владимир Плющев сделал свою ставку на матч КХЛ «Адмирал» – «Сибирь».



Ставка: ТМ 4.5 за 1.76.



«Последний матч перед паузой в чемпионате. «Адмирал» выиграл до этого три подряд домашних матча – у «Ак Барса», «Спартака» и «Сибири» и смог оторваться от последнего места. Думаю, 8 очков должно хватить на такой короткой дистанции, чтобы не стать худшим клубом Лиги.



Хозяева, бесспорно, не прочь продлить победную серию, но и гости, наверняка, захотят уйти на паузу в чемпионате, переместившись на пятое место. А для этого нужно побеждать во Владивостоке. Шансы команд на победу примерно равны. На мой взгляд, более легкой ставкой является «тотал меньше». Команды на двоих забросят максимум четыре шайбы в основное время. Так что ставим на тотал меньше 4,5 шайб», — сказал Плющев.