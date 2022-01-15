«Манчестер Сити» — «Челси»: ставка Романа Павлюченко на матч чемпионата Англии

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко предлагает свой прогноз на матч чемпионата Англии «Манчестер Сити» — «Челси».

Ставка: победа «Манчестер Сити» за 1.74.

«Манчестер Сити» сейчас возглавляет турнирную таблицу с вроде бы комфортным отрывом в 10 очков, однако сегодняшнее поражение может осложнить ситуацию. Тем не менее клуб в великолепной форме и рвёт всех подряд, в прошлом туре дожал дерзкий «Арсенал» (2:1) на выезде.

Где смотреть матч «Манчестер Сити» — «Челси»?

«Аристократы» могут оказать сопротивление в борьбе за чемпионский титул, ведь именно они идут вторыми в зачётной таблице АПЛ. С другой стороны, что-то надломилось в их игре сейчас — четыре тура из пяти предыдущих закончились с ничейным счётом, да и с «Астон Виллой» (3:1) пришлось отыгрываться.



На мой взгляд, хозяева поля находятся просто в фантастической форме и остановить их будет крайне сложно даже столь опытному противнику. Они понимают, что сегодняшняя победа может значительно увеличить шансы на золотые медали.



Думаю, при таком раскладе «Челси» придётся бежать вперёд, только вот успеха это не принесёт. У соперника грамотная команда, способная воспользоваться свободными зонами в обороне «аристократов».

Ставка Александра Мостового на матч «Ман Сити» — «Челси» с коэффициентом 2.89.

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