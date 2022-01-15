«Манчестер Сити» — «Челси»: прогноз Александра Елагина на матч АПЛ

Известный телекомментатор и специалист в английском футболе Александр Елагин дал свой прогноз на центральный матч 22-го тура чемпионата Англии «Манчестер Сити» — «Челси».

Ставка: победа «Челси» с нулевой форой за 3.76.

«Обе команды — единственные в АПЛ, которые провели все матчи, запланированные календарём. Эта игра имеет огромное стратегическое значение в борьбе за чемпионский титул прежде всего для «горожан». В случае победы хозяев «Челси» практически выпадает из чемпионской гонки, а команда Пепа Гвардиолы процентов на 80 обеспечивает себе второй подряд титул и четвёртый раз под руководством испанца за шесть сезонов начиная с осени 2016 года.

Где покажут матч «Ман Сити» — «Челси»?

В случае проигрыша «Челси» у «Манчестер Сити» остаётся единственный гипотетический соперник в борьбе за первое место. Это «Ливерпуль», отстающий от лидера на восемь очков. Это по потерянным, так как у команды Юргена Клоппа на одну игру меньше. Отыграть такую фору за 17-18 туров до финиша вполне возможно. В истории АПЛ такие случаи бывали, но конкретно с командой Гвардиолы соперничать практически невозможно. Получается, предстоящий матч на «Этихаде» приобретает значение во многом определяющего за статус чемпиона.



Напомню, матч первого круга, прошедший 25 сентября прошлого года в рамках шестого тура, закончился победой «Сити» со счётом 1:0. Устоять на «Этихаде» любой команде архисложно. «Манчестер Сити» не проигрывает дома в АПЛ с 30 сентября прошлого года. С тех пор в родных стенах «Сити» непобедим: пять матчей, пять побед с общим счётом 19:4. Всё же стоит рискнуть, рассчитывая на осечку лидера. Томас Тухель вполне может найти противоядие против мощной игры парней Гвардиолы. До сентябрьского поражения «Челси» Тухеля трижды подряд обыграл «Ман Сити».

Прогноз Александра Мостового на матч «Манчестер Сити» — «Челси».

Почему «Челси» не сможет оживить интригу в чемпионской гонке АПЛ?



Тухель: «Ман Сити» создал отрыв не в последние месяцы, а в последние годы.