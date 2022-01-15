«Астон Вилла» — «МЮ»: ставка Романа Гутцайта на матч 22-го тура АПЛ

Популярный телекомментатор Роман Гутцайт, специализирующийся на английском футболе, дал свой прогноз на матч 22-го тура английской Премьер-лиги «Астон Вилла» — «Манчестер Юнайтед», который пройдёт на стадионе «Вилла Парк» в Бирмингеме.
Ставка: обе команды забьют за коэффициент 1.73.
«Недавно соперники играли между собой в Кубке Англии. «Манчестер Юнайтед» пять дней назад победил и при этом не пропустил. Тогда я думал, что забьют обе команды. Теперь у меня точно такие же аргументы. «Астон Вилла» будет играть на своём поле, а при Стивене Джеррарде она почти всегда забивает, у неё есть свой стиль игры. «Манчестер Юнайтед» же в роли фаворита тоже должен поразить ворота соперника», — считает Гутцайт.
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