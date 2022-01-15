«Штутгарт» — «РБ Лейпциг»: ставка Кирилла Дементьева на матч немецкой Бундеслиги

Футбольный комментатор, амбассадор БК «Фонбет» Кирилл Дементьев дал прогноз на матч 19-го тура Бундеслиги сезона-2021/2022 «Штутгарт» — «РБ Лейпциг».

Ставка: тотал первого тайма больше 1.5 мяча за 2.34.

«Один из самых странных результатов Бундеслиги 18-го тура — это нулевая ничья в матче «Штутгарт» — «Гройтер Фюрт».

Президент «Барселоны» иронично отреагировал на слухи о трансфере Холанда.

«Штутгарт» старается играть проактивно, от себя. Команда не отличается надёжными действиями в обороне. В атаке «Штутгарт» порой бывает неплох.



«РБ Лейпциг» при Тедеско первый матч в новом году провёл неплохо. Начал забивать Андреа Силва, за которого заплатили большие деньги, но в первом круге прежний тренер просто не знал, как его использовать. Думаю, что Тедеско с этим вопросом справится.



Я же ожидаю от матча обоюдоострой игры. «Штутгарт» не будет ставить «автобус», это точно. Не удивлюсь, если в первом тайме будет много забитых мячей. Я бы поставил на тотал первого тайма больше полутора мяча. Полагаю, что может быть и 1:1, и 2:0, и 2:1. Может быть всё что угодно».

Рангник: не могу сказать, что АПЛ меня удивила.

Ещё один прогноз на матч «Штутгарт» — «РБ Лейпциг».

Ставка на матч «Аугсбург» — «Айнтрахт» с коэффициентом 2.15.