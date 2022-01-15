«Ювентус» — «Удинезе»: прогноз Павла Занозина на матч 22-го тура Серии А

Футбольный комментатор Павел Занозин дал прогноз на матч 22-го тура итальянской Серии А «Ювентус» — «Удинезе».
Ставка: ставка: победа «Ювентуса» с форой (-1.5) за 2.25.
«Ювентус» начал потихоньку радовать. Пошли результаты, пошёл подъём в таблице. Особенно матч с «Ромой». То был супер перфоманс со счётом 4:3, а ведь по ходу матча «Ювентус» уступал 1:3.
Алексей Миранчук близок к переходу из «Аталанты» в «Дженоа».
«Удинезе » в прошлом туре влетел «Аталанте» 2:6, что говорит о том, в каком состоянии находится команда. Коллектив находится в нижней части таблицы и у него всё достаточно печально в обороне.
Мне кажется, что «Ювентус» способен сыграть, как он умеет, аккуратно сзади. Да, был сложный матч в Кубке Италии с «Интером». Длинный матч и завершившийся не в пользу «Ювентуса».
Всё-таки думаю, что «Ювентус» отойдёт, сыграет относительно аккуратно. Свои два гола забьёт и не пропустит. Мне видится счёт 2:0 в пользу «Ювентуса». Значит, можно брать победу туринцев с форой (-1.5). «Ювентус» сейчас в состоянии обыграть «Удинезе» с разницей в два мяча.
Коэффициент на такое событие очень неплохой. Я буду ставить на победу «Ювентуса» с форой (-1.5), чего и вам желаю».
Почему матч «Ювентус» — «Удинезе» порадует зрителей?
Ставка на матч «Аталанта» — «Интер» с коэффициентом 2.30.
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