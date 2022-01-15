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«Астон Вилла» — «Манчестер Юнайтед»: прогноз Эдуарда Мора на матч АПЛ

«Астон Вилла» — «Манчестер Юнайтед»: прогноз Эдуарда Мора на матч АПЛ
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Двукратный чемпион России в составе «Спартака» Эдуард Мор дал прогноз на матч АПЛ «Астон Вилла» – «Манчестер Юнайтед».

Ставка 1: победа «Астон Виллы» с форой (0) за 2.16.

Ставка 2: тотал меньше 2.5 мяча аз 1.89.

«На мой взгляд, это будет очень интересная игра. Команды только что играли между собой на Кубок.

Где смотреть матч «Астон Вилла» — «МЮ»?

Как мы помним, победа досталась «Манчестер Юнайтед» со счётом 1:0. Но меня разочаровывает игра этой команды при Рангнике. На мой взгляд, при Сульшере она действовала гораздо лучше. Обладая очень хорошим составом, при немце «МЮ» не играет в футбол. Ни о каком заявленном высоком прессинге и речи не идёт. Команда выезжает за счёт индивидуального мастерства. Но происходит это нечасто.

В игре на Кубок дали отдохнуть Роналду. Первый тайм был очень хорош: много атак, давления. Я уже подумал, что «Манчестер» вернулся. Но, забив заслуженный гол в первом тайме, команда просто перестала играть во втором. Никакого прессинга, никакой атаки. Максимум два человека играли вперёд, а все остальные перепасовывались сзади. Непонятный футбол. Не вижу пока никакого смысла в приглашении Рангника. То, что он делает, успеха не принесёт.

«Астон Вилла» прибавляет. По ходу сезона клуб возглавил Джеррард. Здесь не такой подбор игроков, как в топ-клубах. Но команда играет смело и агрессивно. Во втором тайме «Вилла» доминировала. «Манчестер Юнайтед» повезло, что матч закончился с таким счётом.

Мне кажется, вторая игра начнётся с активного футбола от «Виллы». Думаю, они забьют уже в первом тайме.

Возьму Ф1 (0). А вторая ставка – это ТМ (2.5). Я не очень верю, что «Манчестер Юнайтед» с таким футболом сможет забить».

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