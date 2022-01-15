Келвин Каттар — Гига Чикадзе: прогноз Александра Емельяненко на бой UFC

Российский боец смешанных единоборств, бывший чемпион мира по версии ProFC Александр Емельяненко поделился своим прогнозом на бой Келвин Каттар — Гига Чикадзе.
Ставка: Гига Чикадзе победит за коэффициент 1.40.
«Чикадзе хорошо готовится к каждому своему бою, разбирает соперников, у него всегда есть чёткий план, который он отлично реализует. Келвин пытается импровизировать, у него это плохо получается. Конечно, без импровизации никуда, но у него иногда мозг совсем отключается, и он начинает действовать на автопилоте.
В поединках такого уровня это недопустимо. Я думаю, Чикадзе здесь явный фаворит. Мне нравится его ударная техника, его задумки. Кикбоксёрская база у грузина отличная, ногами пробивает чётко и больно. Американец, может, и выстоит всю дистанцию, но по судейским очкам точно проиграет», — считает Емельяненко.
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