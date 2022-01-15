«Бетис» — «Севилья»: ставка Дениса Наливайко на матч 1/8 финала Кубка Испании

Спортивный комментатор Денис Наливайко дал прогноз на матч 1/8 финала Кубка Испании «Бетис» — «Севилья».
Ставка: тотал больше 8.5 углового за 1.65.
«Мы сегодня обсуждаем самый жаркий матч, который только может быть на просторах испанского футбола. Это севильское дерби, да ещё и в рамках Кубка Испании. Кроме того, игра пройдёт на одном из самых громких стадионов в Испании, на «Бенито Вильямарине».
«Зенит» — «Бетис»: эксперты оценили шансы чемпиона России выйти в 1/8 финала Лиги Европы.
Что касается этой игры? У меня есть два тезиса. Это ведь очень жаркая игра. Болельщики друг друга ненавидят, да ещё и в Испании чаще всего показывают жёлтые карточки, если сравнивать с другими топовыми европейскими лигами.
Есть и вторая идея, а именно поиграть на угловых. «Севилья» очень любит атаковать через фланги. По сути, она только так и атакует. Справа — Окампос, слева — Гомес, а когда он будет уходить в центр, то вся его бровка будет за Акуньей. Огромное количество передач, прострелов у «Севильи». Почти все атаки идут через фланги.
У «Бетиса» классная линия под нападающими: Хуанми, Фекир, Каналес. Люди, которые постоянно двигаются, постоянно смещаются. У них у всех есть классный дальний удар. Думаю, что в этом матче будет большое количество угловых. Если не хотите рисковать, а это мой выбор на эту игру, то берите тотал больше 8.5 углового за 1.65.
Если хотите рискнуть, то поставьте на тотал больше 9.5 углового. Там уже коэффициенты за двойку, но я больше склоняюсь к проверенной ставке. Смотрим севильское дерби».
Ставка на матч «Аталанта» — «Интер» с коэффициентом 2.30.
Тони де Вильена близок к переходу из «Краснодара» в «Эспаньол».
Холанд — о своём будущем: «Боруссия» оказывает на меня давление.
- 15 января 2022
-
21:00
-
20:15
-
19:30
-
18:45
-
18:00
-
17:15
-
16:30
-
15:45
-
15:00
-
14:30
-
14:15
-
14:00
-
13:15
-
12:30
-
11:45
-
11:15
-
11:00
-
10:15
-
09:30
-
08:45
-
08:00
- 14 января 2022
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00
- 13 января 2022
-
19:00
-
18:30
-
18:00
-
17:00