«Бетис» — «Севилья»: ставка Дениса Наливайко на матч 1/8 финала Кубка Испании

Спортивный комментатор Денис Наливайко дал прогноз на матч 1/8 финала Кубка Испании «Бетис» — «Севилья».

Ставка: тотал больше 8.5 углового за 1.65.

«Мы сегодня обсуждаем самый жаркий матч, который только может быть на просторах испанского футбола. Это севильское дерби, да ещё и в рамках Кубка Испании. Кроме того, игра пройдёт на одном из самых громких стадионов в Испании, на «Бенито Вильямарине».

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Что касается этой игры? У меня есть два тезиса. Это ведь очень жаркая игра. Болельщики друг друга ненавидят, да ещё и в Испании чаще всего показывают жёлтые карточки, если сравнивать с другими топовыми европейскими лигами.



Есть и вторая идея, а именно поиграть на угловых. «Севилья» очень любит атаковать через фланги. По сути, она только так и атакует. Справа — Окампос, слева — Гомес, а когда он будет уходить в центр, то вся его бровка будет за Акуньей. Огромное количество передач, прострелов у «Севильи». Почти все атаки идут через фланги.



У «Бетиса» классная линия под нападающими: Хуанми, Фекир, Каналес. Люди, которые постоянно двигаются, постоянно смещаются. У них у всех есть классный дальний удар. Думаю, что в этом матче будет большое количество угловых. Если не хотите рисковать, а это мой выбор на эту игру, то берите тотал больше 8.5 углового за 1.65.



Если хотите рискнуть, то поставьте на тотал больше 9.5 углового. Там уже коэффициенты за двойку, но я больше склоняюсь к проверенной ставке. Смотрим севильское дерби».

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