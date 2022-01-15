«Айлендерс» — «Вашингтон»: где смотреть матч НХЛ, онлайн трансляция, прямой эфир

15 января в Элмонте пройдёт матч регулярного чемпионата НХЛ между «Нью-Йорк Айлендерс» и «Вашингтон Кэпиталз». Начало игры — в 22:00 мск, в прямом эфире её покажут «Яндекс.Спорт» и сервис Wink.
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Эксперты в своих прогнозах не могут выделить явного фаворита. Поставить на победу «Айлендерс» в основное время предлагается с коэффициентом 2.55: в случае успеха выигрыш с 1000 рублей составит 2550 рублей. Победа «Кэпиталз» идёт за 2.40, а ничья после трёх периодов — за 3.90.
При этом аналитики сомневаются, что матч НХЛ «Айлендерс» — «Вашингтон» получится результативным: тотал больше 5.5 гола идёт за 2.03, а тотал меньше 5.5 гола — за 1.83. Гол в первые 10 минут идёт за 1.75, вероятность серии буллитов оценена в 8.20.
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