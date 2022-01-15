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«Манчестер Сити» — «Челси»: фрибет 1000 рублей к матчу АПЛ

«Манчестер Сити» — «Челси»: фрибет 1000 рублей к матчу АПЛ
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15 января в Манчестере пройдёт матч АПЛ между «Манчестер Сити» и «Челси». Начало — в 15:30 мск. Ты можешь получить фрибет 1000 рублей от БК «Фонбет» и использовать его на любое событие!

Чтобы получить бонус, выполни простые действия:

1. Зарегистрируйся в БК «Фонбет».

2. Скачай приложение «Фонбет» и пополни счёт на сумму от 1000 рублей.

Фрибет 1000 рублей будет доступен в мобильном приложении «Фонбет» сразу после установки.

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