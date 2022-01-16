«Атлетик» — «Реал»: эксперты назвали фаворита финала Суперкубка Испании

16 января в Саудовской Аравии состоится финальный матч Суперкубка Испании «Атлетик» Бильбао — «Реал» Мадрид. Начало игры — в 21:30 мск.
Где смотреть матч «Атлетик» — «Реал»?
Клуб из Бильбао — действующий обладатель Суперкубка Испании. В финале прошлого розыгрыша он обыграл «Барселону» в дополнительное время.
Букмекеры считают фаворитами мадридцев: поставить на победу «Реала» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.75. Успех «Атлетика» оценён экспертами в 5.35. Ставки на ничью принимаются за 4.10.
Эксперты уверены, что матч «Атлетик» — «Реал» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.87, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.13. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.51. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.13. Поставить на «обе забьют» можно за 1.72.
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