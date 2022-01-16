«Рома» — «Кальяри»: ставка Дениса Наливайко на матч чемпионата Италии

Спортивный комментатор Денис Наливайко дал прогноз на матч 22-го тура Серии А сезона-2021/2022 «Рома» — «Кальяри».
Ставка: обе забьют за 1.75.
«Рома» после чудовищного поражения от «Ювентуса» должна, конечно здесь реабилитироваться, но Жозе Моуриньо опять обвиняет своих футболистов. Он ставит в довольно неудобное положение вообще всех. Команда явно расбалансирована, команда после этого может эмоционально посыпаться, когда тренер за них не вступается. Жозе вообще психолог такой, к которому никто бы не советовал идти.
«Кальяри» при всём при этом одержала победу в двух последних матчах. «Кальяри» борется за выживание, и я не думаю, что здесь будет лёгкая прогулка для «Ромы». Предлагаю взять ставку «обе забьют». Матч первого круга между этими командами завершился со счётом (2:1) в пользу «Ромы».
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