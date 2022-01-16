Биатлон, гонка преследования, женщины: где смотреть, какой канал покажет, трансляция

Сегодня, 16 января, на шестом этапа Кубка мира по биатлону сезона-2021/2022 в Рупольдинге (Германия) пройдёт женская гонка преследования на 10 километров.

Расписание трансляций Кубка мира по биатлону на 16 января.

Старт запланирован на 14:45 мск. Прямую трансляцию покажут телеканалы «Матч ТВ» и Eurosport 1.



Напомним, что по итогам спринта лучшей из россиянок оказалась Светлана Миронова, она уйдёт на дистанцию восьмой с отставанием от победившей шведки Эльвиры Эберг в 50,9 секунды. Валерия Васнецова стартует 18-й, Кристина Резцова — 20-й, Ирина Казакевич — 35-й. Ульяна Нигматуллина начнёт гонку преследования с 49-го места, Анастасия Шевченко — с 57-го.



В общем зачёте Кубка мира по биатлону у женщин лидирует Марте Рёйселанд из Норвегии, лучшая из россиянок — Кристина Резцова — располагается на девятой строчке.

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