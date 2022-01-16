«Реал» Мадрид — «Атлетик»: прогноз Эдуарда Мора на матч финала Суперкубка Испании

Двукратный чемпион России в составе «Спартака» Эдуард Мор дал прогноз на матч Суперкубка Испании «Реал» Мадрид – «Атлетик».
Ставка: победа «Реала» за 1.76.
«Матч проходит в Саудовской Аравии. Я здесь вижу явным фаворитом «Реал» — несмотря на то, что в прошлом году именно «Атлетик» взял Кубок.
Где смотреть матч «Реал» — «Атлетик»?
В полуфинале «Бильбао» обыграл «Атлетико». Уступая в счёте, сумели вырвать победу. Безусловно, это достойно только похвалы. Команда кубковая, в таких турнирах играет очень хорошо.
Но «Реал» в полном порядке. Да, обыграли «Барселону» только в добавленное время. Но здесь имела место недооценка, к тому же «Барса» играла из последних сил. Сине-гранатовые хотели проявить свои лучшие качества. Им было очень важно достойно сыграть против «Реала».
Но всё равно, как мне кажется, «бланкос» играли с запасом. У них остались силы на финал, в отличие от «Атлетика». У «Реала» помимо всего прочего был ещё и лишний день отдыха, а «Атлетик» отдал все силы в полуфинале.
Я склонен думать, что «Реал» выиграет в 2-3 мяча. Мой прогноз – чистая победа «Реала» в основное время».
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