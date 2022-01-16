«Ливерпуль» — «Брентфорд»: ставка Ильи Казакова на матч английской Премьер-лиги

Известный футбольный комментатор Илья Казаков дал прогноз на матч 22-го тура АПЛ «Ливерпуль» — «Брентфорд».
Ставка 1: индивидуальный тотал «Ливерпуля» больше 2 мячей за 1.66.
Ставка 2: победа «Ливерпуля» с форой (-2) за 2.51.
«Ливерпуль» старается не отстать от «Манчестер Сити» в погоне за статусом лучшего клуба страны. Конечно же, надо выигрывать. Отставание большое, аж в 11 очков, хоть и один матч в запасе. Но, кто его знает, как пройдёт эпоха январских и февральских матчей. Как всё это будет во время коронавируса. В общем, побеждать надо и побеждать любой ценой.
Где покажут матч «Ливерпуль» — «Брентфорд»?
Смотрю на ставки и линию на этот матч. Остановился бы на двух вариантах. Первый — индивидуальный тотал «Ливерпуля» больше двух. «Ливерпуль» в последнее время на «Энфилде» играет результативно и зрелищно. «Саутгемптон» и «Ньюкасл» это могут подтвердить и матч Кубка Англии.
Хоть «Брентфорд» и не самая пропускающая команда АПЛ, но на каждый случай бывает исключение.
Второе, возьму победу «Ливерпуля» с форой (-2). На выезде «Брентфорд» пропускает много. Попав под такой «Ливерпуль» и пропустив быстрый гол, всё может закончиться для гостей разгромом.
Всем хорошего матча, а болельщикам «Ливерпуля» вдвойне хорошего просмотра этой игры».
Прогноз Артура Петросьяна на матч «Ливерпуль» — «Брентфорд».
Прогноз Александра Мостового на матч «Ливерпуль» — «Брентфорд».
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