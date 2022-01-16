«Ливерпуль» — «Брентфорд»: ставка Ильи Казакова на матч английской Премьер-лиги

Известный футбольный комментатор Илья Казаков дал прогноз на матч 22-го тура АПЛ «Ливерпуль» — «Брентфорд».

Ставка 1: индивидуальный тотал «Ливерпуля» больше 2 мячей за 1.66.

Ставка 2: победа «Ливерпуля» с форой (-2) за 2.51.

«Ливерпуль» старается не отстать от «Манчестер Сити» в погоне за статусом лучшего клуба страны. Конечно же, надо выигрывать. Отставание большое, аж в 11 очков, хоть и один матч в запасе. Но, кто его знает, как пройдёт эпоха январских и февральских матчей. Как всё это будет во время коронавируса. В общем, побеждать надо и побеждать любой ценой.

Где покажут матч «Ливерпуль» — «Брентфорд»?

Смотрю на ставки и линию на этот матч. Остановился бы на двух вариантах. Первый — индивидуальный тотал «Ливерпуля» больше двух. «Ливерпуль» в последнее время на «Энфилде» играет результативно и зрелищно. «Саутгемптон» и «Ньюкасл» это могут подтвердить и матч Кубка Англии.



Хоть «Брентфорд» и не самая пропускающая команда АПЛ, но на каждый случай бывает исключение.



Второе, возьму победу «Ливерпуля» с форой (-2). На выезде «Брентфорд» пропускает много. Попав под такой «Ливерпуль» и пропустив быстрый гол, всё может закончиться для гостей разгромом.

Всем хорошего матча, а болельщикам «Ливерпуля» вдвойне хорошего просмотра этой игры».

Прогноз Артура Петросьяна на матч «Ливерпуль» — «Брентфорд».

Прогноз Александра Мостового на матч «Ливерпуль» — «Брентфорд».

Кристиан Эриксен надеется продолжить карьеру в АПЛ.