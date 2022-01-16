Биатлон, гонка преследования, мужчины: где покажут, смотреть онлайн, прямая трансляция

На шестом этапе Кубка мира по биатлону-2021/2022 в Германии 16 января состоится мужской пасьют на 12,5 км. Начало — в 16:45 мск. В прямом эфире гонку можно будет посмотреть на телеканалах «Матч ТВ» и Eurosport 1.

Чего ждать от мужской сборной России по биатлону в гонке преследования?

Ранее букмекеры дали свой прогноз: наибольшие шансы на победу у Кентена Фийона Майе. Заключить пари на французского спортсмена предлагают за коэффициент 1.50.



В тройку фаворитов также входят немец Бенедикт Долль (5.00) и белорус Антон Смольский (9.00). Следом идёт Себастиан Самуэльссон (20.00). За ними в списке претендентов находятся Симон Детьё, Эрик Лессер, Дмитрий Пидручный и Теро Сеппяля (по 25.00). Заключить пари на российских биатлонистов Александра Логинова и Даниила Серохвостова можно с коэффициентом 125.00.

Александр Логинов: всех с долгожданной победой.

Анфиса Резцова: все ребята молодцы, каждый отработал просто супер.

Анатолий Хованцев: победа есть победа, она всегда заслуженная.