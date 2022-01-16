«Реал» — «Атлетик»: ставка Ивана Млечного на матч Суперкубка Испании

Известный рэп-исполнитель, баттл-МС, экс-футболист «Зоркого» Иван Млечный дал прогноз на матч Суперкубка Испании «Реал» — «Атлетик» Бильбао.

Ставка: победа «Реала» за 1.77

«Суперкубок Испании, который уже третий сезон подряд состоит не из одного матча, а из целых трёх, подходит к концу, и сегодня хочется обсудить финальную игру между «Атлетиком» и «Реалом».

Где смотреть матч «Атлетик» — «Реал»?

Сразу хочется сказать, что «Атлетик» достаточно крепкая команда, особенно что касается кубковых матчей. Клуб играл в двух последних финалах кубка Испании, правда, выиграть трофей так и не получилось. Одержал победу в прошлом Суперкубке, обыграв по очереди «Реал» и «Барселону», так что лёгкой прогулки для подопечных Карло Анчелотти уж точно не будет. Полуфинальный матч «баски» играли с мадридским «Атлетико» и изначально казалось, что у Симеоне всё под контролем. Но ряд замен и два гола в ответ смогли переломить игру, тем самым вывив «басков» в финальный матч.



«Реал» в этом году очень силён. В неимоверной форме находится атакующая линия в лице Бензема и Винисиуса, плюс и в остальных линиях всё сбалансированно и стабильно. Очевидно, что мадридская команда является явным фаворитом, так как клуб выступает очень стабильно, да и в чемпионате Испании у них так же всё прекрасно. Полуфинальный матч «сливочные» проводили с «Барселоной», где каталонцы показали, что они на правильном пути. Нынешняя «Барса» смогла дать бой и проиграла только в дополнительное время, хотя даже в концовке имела возможности отыграться. Не думаю, что по этому матчу стоит делать какие-то выводы относительно «Реала», но всё-таки эта победа в «эль класико» была не такой уверенной, как предыдущие.



Но всё же, каким бы «Атлетик» ни был сильным коллективом, я думаю, что в интересах Анчелотти хорошо начать год, а что может быть лучше, чем начать год с трофея, пускай этот трофей заработан где-то в Эмиратах. На не самом престижном турнире, но всё же трофей, он, как говорится, и в Эмиратах трофей. Мой прогноз на этот матч: победа мадридского «Реала».

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