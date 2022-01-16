«Аталанта» — «Интер»: прогноз Виктора Гусева на матч итальянской Серии А

Телекомментатор и футбольный эксперт Виктор Гусев дал свой прогноз на матч 22-го тура Серии А «Аталанта» — «Интер».

Ставка: «Аталанта» не проиграет за 1.69.

«В среду обе команды провели кубковые матчи. «Интер» победил «Ювентус» и выиграл Суперкубок. «Аталанта» обыграла «Венецию» в Кубке Италии и вышла в четвертьфинал. Команды очень похожи в этом сезоне. Пусть на меня не обижаются болельщики «Милана», который идёт на втором месте после «Интера», и болельщики «Наполи», который идёт на третьем месте, но именно «Аталанта», занимающая четвёртое место с отставанием в восемь очков, мне кажется наиболее явным конкурентом «Интера». Другое дело, чтобы догнать «Интер», нужно не только побеждать самому, но чтобы и «Интер» спотыкался, что не очень вероятно в нынешнем сезоне. По игре и атакующей манере мне кажется, что «Аталанта» к «Интеру» ближе всего. Мне кажется, матч будет очень интересным.

Какой канал покажет матч «Аталанта» — «Интер»?

В предыдущем туре 9 января «Интер» выиграл у «Лацио» 2:1. Победа абсолютно закономерная, «Интер» выглядел здорово. «Аталанта» в тот же день на чужом поле выиграла «Удинезе» 6:2. Не самый типичный для «Аталанты» счёт, но он характеризует команду в нынешнем сезоне. Миранчук вышел на поле на 73-й минуте и сделал две голевые передачи. Я думаю, что он вполне может претендовать на место в основном составе в игре с «Интером», тем более что по разным причинам будут отсутствовать разные игроки.



Преимущество «Аталанты» заключается в том, что матч среды был для команды менее энергозатратным. Ей не пришлось идти в дополнительное время, а «Интер» себя всего отдал в борьбе за победу над «Ювентусом». Здесь же преимущество своего поля у «Аталанты», хоть это преимущество и сомнительно. В общей таблице «Аталанта» занимает четвёртое место, в таблице по играм на выезде она на первом месте, а вот по играм на своем поле — 12 место. Такое вот явление сезона.



Если взять десять из 12 игр команд на поле «Аталанты», то здесь четыре победы хозяев и шесть ничьих. В сентябре они играли в Милане в первом круге, тот матч завершился боевой ничьей 2:2. Всё это меня подводит к довольно очевидному прогнозу. Мне кажется, что «Аталанта» не проиграет».

Ставка на матч «Аталанта» — «Интер» с коэффициентом 2.30.

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