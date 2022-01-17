Хауме Мунар — Аслан Карацев: ставка Надежды Петровой на матч Australian Open

Известная в прошлом теннисистка Надежда Петрова сделала ставку на матч Australian Open Хауме Мунар – Аслан Карацев.

Ставка: победа Карацева с форой (-5.5) за 1.69.



«2022 год Аслан Карацев начал с победы на турнире в Сиднее. В минувшую субботу 28-летний россиянин (20-я ракетка мира) переиграл опытного 34-летнего британца Энди Маррея, который уже находится на закате своей карьеры. Но в любом случае это не умаляет достоинства Аслана, который в конце прошлого года болел и больше двух месяцев был без игровой практики.



Первым его соперником на Открытом чемпионате Австралии станет 24-летний испанец Хауме Мунар (72-я ракетка мира). В прошлом году они встречались между собой на Открытом чемпионате США (причём на этой же первой стадии), и тогда Карацев выиграл в четырёх сетах – 7:5, 1:6, 6:3, 6:2. Матч тогда получился довольно долгим – более трёх часов теннисисты провели на корте.



Пока Карацев бился за победу на турнире в Сиднее, Мунар принял участие в турнире в Аделаиде и прошёл там два круга, споткнувшись в 1/8 финала в игре с хорватом Марином Чиличем. Карацев не слабее хорвата. Уверена в победе Аслана с форой (-5.5) геймов», — сказала Петрова.