«Милан» — «Специя»: ставка Максима Калиниченко на матч Серии А

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной Украины Максим Калиниченко сделал ставку на матч итальянской Серии А «Милан» – «Специя».



Ставка: победа «Милана» с форой (-1.5) за 1.89.



«В очередном туре Серии А нас ждёт встреча «Милана» и «Специи». Соперники находятся на разных полюсах таблицы. Миланцы, конечно, скорее всего, увезут тут три очка.

Где смотреть матч «Милан» — «Специя»?

«Милан» сейчас всерьёз борется за скудетто. Клуб навязывает борьбу «Интеру» с первой строчки. Разрыв между ними составляет всего один балл. Хотя у команды Индзаги на одну игру больше. Но подопечные Пиоли пока не отчаиваются. Думаю, они будут стараться зарабатывать очки в каждом туре, чтобы снова не проиграть чемпионство.



В целом «Милан» выглядит очень хорошо в этом розыгрыше чемпионата, как, собственно, и в прошлом. Вообще, сейчас миланцы намного лучше выглядят, чем ещё несколько лет назад. Они уже более опытны, мобильны и интересны.



«Специя» же является типичным представителем чемпионата, пытающимся не вылететь из Серии А. Сейчас у команды это получается. Она стоит на 16-м месте. Хотя отрыв клуба от соперников ниже составляет всего пару очков.



«Специя» — явно не тот клуб, которого должен опасаться «Милан». Думаю, хозяева поля должны достаточно легко выигрывать в этой встрече. Тем более что они играют на домашней арене. Предложу простой вариант для ставки – азиатская фора (-1.5) на «Милан», — сказал Калиниченко.

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