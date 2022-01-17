Александр Зверев — Даниэль Альтмайер: прогноз Ивана Маркевича на встречу Australian Open

Профессиональный каппер Иван Маркевич дал прогноз на матч Australian Open Александр Зверев — Даниэль Альтмайер.
Ставка: победа Альтмайера с форой (+8.5) за 1.98.
«Альтмайер обладает хорошей подачей и порой способен показывать теннис высокого уровня. Прошлый сезон он завершил выигранным турниром серии «челленджер» на хардовом покрытии. Даниэль проиграл предыдущие два матча, но выполнил при этом 19 эйсов и допустил всего одну двойную ошибку.
Зверев свой последний матч провёл на Кубке АТР, в котором потерпел поражение от Феликса Оже-Альяссима. Канадец хорошо подавал, действовал активно и указал на недочёты в игре Александра. Считаю, что Альтмайер сможет оказать достойное сопротивление соотечественнику.
Думаю, что Альтмайер удержит фору в восемь геймов», — сказал Маркевич.
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