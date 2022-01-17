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«Милан» — «Специя»: фрибет 1000 рублей к матчу Серии А

«Милан» — «Специя»: фрибет 1000 рублей к матчу Серии А
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17 января пройдёт матч итальянской Серии А между «Миланом» и «Специей». Начало — в 20:30 мск. Ты можешь получить фрибет 1000 рублей от БК Фонбет и использовать его на любое событие!

Чтобы получить бонус, выполни простые действия:

1. Зарегистрируйся в БК Фонбет.

2. Скачай приложение Фонбет и пополни счёт на сумму от 1000 рублей.

Фрибет 1000 рублей будет доступен в мобильном приложении Фонбет сразу после установки.

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