АКМ — «Горняк-УГМК»: ставка Владимира Плющева на игру ВХЛ

Экс главный тренер сборной России, заслуженный тренер России Владимир Плющев сделал ставку на матч ВХЛ АКМ – «Горняк-УГМК».



Ставка: победа АКМ в матче за 1.78.



«Для дебютанта ВХЛ с первой же попытки выйти в плей-офф будет считаться отличным результатом. На данный момент команда из Тулы занимает 18-е место, отставая от зоны плей-офф на четыре очка (при этом у туляков игра в запасе). В общем, по сути, для команды Академии Михайлова плей-офф начался уже сейчас. Потеря очков грозит команде остаться за бортом плей-офф, тем более что до окончания регулярного чемпионата осталось с учётом этого уже совсем немного — 12 матчей. При двухочковой системе подсчёта очков догнать конкурентов будет очень непросто.



«Горняк» идёт 14-м, но команду никак нельзя назвать стопроцентным участником плей-офф. Из шести последних матчей «Горняк» выиграл пять, уступив лишь в упорной борьбе «Югре» на её площадке. А так победы над «Рубином» и новокузнецким «Металлургом» говорят о многом.



Сложный матч для прогнозирования. В первом круге тулякам удалось выиграть в гостях – 3:1. Сейчас нас ждёт упорный матч с небольшим количеством заброшенных шайб. Победит АКМ в матче», — сказал Плющев.

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