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Слоан Стивенс — Эмма Радукану: прогноз Анны Чакветадзе на игру Australian Open

Слоан Стивенс — Эмма Радукану: прогноз Анны Чакветадзе на игру Australian Open
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Экс пятая ракетка мира, комментатор телеканалов Eurosport Анна Чакветадзе сделала прогноз на матч Слоан СтивенсЭмма Радукану в 1-м круге Australian Open — 2022.

Ставка: победа Стивенс за 1.97.

«Очень интересная встреча для первого круга. Нравятся мне обе теннисистки, их стиль. Конечно, Стивенс более опытная, её все давно знают. Радукану же ошеломила всех на последнем US Open, просто выиграв американский мэйджор. Стивенс, кстати, тоже побеждала в Нью-Йорке несколько лет назад.

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Но мне кажется, что на данный момент британка ещё не переварила такую большую победу. Уровень игры, который она показала на US Open, сейчас демонстрировать не удаётся. Многие волнуются, как бы эта победа не стала единичным всплеском. В этом году пока мало что получается у Радукану. Она провела один матч, сумев взять всего 1 гейм у Елены Рыбакиной. Скромно, мягко говоря.

Стивенс же была занята личной жизнью, вышла замуж. И мне кажется, это событие её окончательно раскрепостит, позволит показывать всё, на что она способна. Слоан — талантливый игрок, но ей не всегда удавалось справиться с головой. Сейчас есть шансы на высокий результат. Раз американка приехала в Австралию, то готова показывать качественный теннис. Поэтому я рискну поставить на её победу», — сказала Чакветадзе.

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