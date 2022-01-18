«Бетис» — «Алавес»: прогноз Александра Вишневского на матч Примеры

Известный журналист Александр Вишневский дал прогноз на матч 21-го тура Примеры сезона-2021/2022 «Бетис» — «Алавес».



Ставка: «Бетис» не проиграет и ТБ 1.5 за 1.44.



«Бетис» оказался в крайне непривычной ситуации – севильцам предстоит играть спустя лишь 51 час после завершения их предыдущего матча. Всему виной болельщик «Бетиса», бросивший какую-то палку на поле во время севильского дерби. Из-за того, что палка попала в голову хавбеку «Севильи» Жордану, судья остановил матч на 39-й минуте, и оставшееся время доигрывалось на следующий день уже при пустых трибунах. Таким образом, дерби отняло у футболистов «Бетиса» очень много сил и особенно эмоций. Все кубковые события, включая вскоре предстоящий «Бетису» уже четвертьфинал Кубка, явно превалируют у севильцев над рядовым матчем чемпионата с «Алавесом», который спокойно готовился к игре, имея аж девять дней с предыдущего матча.

Ставка на матч «Валенсия» — «Севилья» с коэффициентом 2.45.

С другой стороны, нет сомнений, что фанаты «Бетиса» горячо поддержат свою команду после победы в кубковом дерби и выплеснут в этой игре всю свою радость от победы над «Севильей». Да и матчи у «Бетиса» теперь все крайне важные, ведь команда идёт на третьем месте и борется за солидные призовые от выхода в Лигу чемпионов, ведя борьбу за две путёвки в турнир против «Атлетико», «Реала Сосьедад», «Барселоны», «Райо Вальекано» и «Вильярреала». Травм в команде Мануэля Пеллегрини не слишком много, так что есть все возможности для ротации состава.



«Алавес» же в плохом состоянии: восемь туров подряд без побед, место в зоне вылета, а вдобавок ещё и дисквалифицирован основной центральный защитник Лежен. Но существенное преимущество в свежести может позволить баскам сотворить сенсацию и, например, добиться ничьей 1:1. Но куда вероятнее, что «Бетис» всё же выиграет. Учитывая атакующий стиль игры «Бетиса», который на чужой половине поля действует куда лучше, чем в обороне, мне тут нравится ставка на 1Х при тотале больше 1.5. «Бетису» дома против аутсайдера нужно играть на победу, и «огурцы» не та команда, что будет отстаивать счёт 1:0. Хотя бы один гол «Бетис» наверняка забьёт, а при счёте 1:0 игра раскроется и дело наверняка дойдёт и до ещё одного гола в любые ворота. Так что выберу ставку на то, что «Бетис» не проиграет, а голов в исполнении обеих команд окажется не меньше двух», — сказал Вишневский.

Чего ждать от матча «Бетис» — «Алавес»?

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Ставка на матч «Кадис» — «Эспаньол» с коэффициентом 2.44.