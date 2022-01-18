«Брайтон» — «Челси»: прогноз Артура Петросьяна на матч АПЛ

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 24-го тура АПЛ сезона-2021/2022 «Брайтон» — «Челси».
Ставка: «Челси» не проиграет и ТМ 3.5 за 1.60.
«Эти команды встречались перед самым Новым годом, и «Брайтон» на выезде смотрелся даже лучше испытывавшего некий спад «Челси». В самом конце матча южане тогда ушли от поражения, хотя могли рассчитывать и на большее. В прошлом туре случилась примерно та же история – «Брайтон» на протяжении всего матча был лучше «Пэласа», но довольствовался лишь ничьей, уйдя от поражения в самом конце.
Думаю, «Брайтон» вполне способен вновь выдать качественный матч и даже периодически владеть инициативой в игре с синими. Но вот победить, пожалуй, будет непросто. «Челси» в последнее время смотрится солиднее, чем во время того спада и, скорее всего, вновь будет исправно набирать очки», — сказал Петросьян.
Прогноз Романа Павлюченко на матч «Брайтон» — «Челси».
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