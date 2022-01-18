«Кадис» — «Эспаньол»: прогноз Александра Вишневского на игру Примеры

Известный журналист Александр Вишневский дал прогноз на матч 21-го тура Примеры сезона-2021/2022 «Кадис» — «Эспаньол».



Ставка: победа «Кадиса» в один мяч или ничья за 1.90.



«Обе команды в выходные вылетели из Кубка Короля, уступив в гостевых матчах 1/8 финала не самым грозным соперникам. Что ж, придётся сконцентрироваться на чемпионате – других турниров у «Кадиса» и «Эспаньола» не осталось. «Кадис» при этом бьётся за сохранение места в Примере и делает это крайне посредственно – семь туров подряд без побед, а в трёх последних играх чемпионата – ни одного забитого мяча, равно как и в последней кубковой игре в Хихоне. «Кадис» является худшей командой чемпионата по выступлениям на своём поле – лишь 5 набранных очков в 10 играх (0 побед, 5 ничьих и 5 поражений, только 6 забитых мячей и 15 пропущенных). Для сравнения: на выезде «Кадис» уже выигрывал дважды.

Ставка на матч «Кадис» — «Эспаньол» с коэффициентом 2.44.

С другой стороны, «Эспаньол» весьма плох в гостевых матчах (1 победа, 3 ничьих и 6 поражений при разнице голов 8:15). «Попугаи» входят в пятёрку худших команд по итогам выездных матчей. А тут у «Эспаньола» ещё и двое дисквалифицированных футболистов – Педроса и Баре.



Мне кажется, тут велики шансы на ничью, но вполне возможна и первая домашняя победа «Кадиса», которому очки явно нужнее. Между тем в букмекерской линии явным фаворитом игры идёт «Эспаньол». Воспользуюсь этим и поставлю на то, что «Кадис» не проиграет. Коэффициент на 1Х – 1.60. Но можно увеличить коэффициент сразу до 1.90, поставив на то, что здесь будет или ничья, или победа «Кадиса» с разницей в один мяч. И мне нравится эта ставка, всё-таки если «Кадис» победит, то, скорее всего, с минимальным счётом», — сказал Вишневский.

Ставка на матч «Валенсия» — «Севилья» с коэффициентом 2.45.

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