«Брайтон» — «Челси»: ставка Романа Павлюченко на игру АПЛ

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко сделал прогноз на матч чемпионата Англии «Брайтон» — «Челси».
Ставка: победа «Челси» за 1.77.
«Альбион» проводит достаточно бодрый сезон и находится на девятой строчке с 28 баллами. Команда замечательно действует на чужом поле, имея на сегодняшний день лишь одно поражение, — подобный результат в чемпионате только у «Манчестер Сити». В прошлом туре не получилось дожать «Кристал Пэлас» (1:1).
Где смотреть матч «Брайтон» — «Челси»?
«Аристократы» сражаются за чемпионство, но завоевать титул теперь будет очень проблематично. Поражение в предыдущей игре от «Манчестер Сити» со счётом 0:1 увеличило отставание от лидера турнирной таблицы на 13 очков, да и позволило «Ливерпулю» подняться на вторую строчку.
На мой взгляд, сегодня хозяевам будет гораздо сложнее. У команды неплохая сыгранная игра, однако уровень исполнителей у гостей намного лучше, тем более приезжий коллектив будет пытаться догнать конкурентов.
Думаем, что в этот раз лондонцы выйдут на поле невероятно злыми после поражения несколькими днями ранее. В такой ситуации у более скромного «Брайтона» шансов будет мало», — сказал Павлюченко.
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