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«Брентфорд» — «МЮ»: прогноз Артура Петросьяна на матч чемпионата Англии

«Брентфорд» — «МЮ»: прогноз Артура Петросьяна на матч чемпионата Англии
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Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч АПЛ «Брентфорд» — «МЮ».

Ставка: обе забьют за 1.78.

«Ман Юнайтед» снова потерял очки – команда под руководством Рангника сумела победить лишь раз в последних четырех турах. Манкунианцы вполне неплохо смотрелись большую часть первого тайма против «Астон Виллы», но на большее их не хватило.

Где смотреть матч «Брентфорд» — «МЮ»?

И это мы наблюдали по ходу этого сезона уже многократно. У команды не хватает характера доводить дело до конца даже тогда, когда казалось бы все в ее руках. Справляться с давлением соперников им оказывается не по силам.

«Брентфорд» крупно уступил «Ливерпулю», но по игре вряд ли этого заслуживал. Новички элиты очень даже качественно смотрелись большую часть матча – и без мяча организованно, и впереди свои шансы имели.

Думаю, на этот раз свои моменты команда Томаса Франка использует – по части характера, настроя и выполнения плана на игру у нее также не должно быть проблем», — сказал Петросьян.

Прогноз Александра Мостового на матч «Брентфорд» — «МЮ» с коэффициентом 2.39.

Хавьер Савиола посоветовал «Барселоне» поскорее забыть Месси.

Прогноз Романа Павлюченко на матч «Лестер» — «Тоттенхэм» с коэффициентом 3.45.

«Брентфорд» — «Манчестер Юнайтед». Возвращение Роналду встряхнёт манкунианцев «Брентфорд» — «Манчестер Юнайтед». Возвращение Роналду встряхнёт манкунианцев
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